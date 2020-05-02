Tokat'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:14

TOKAT'ın Zile ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Çelen (21) öldü, yanındaki Zafer Çelen ise yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Çelen (21) öldü, yanındaki Zafer Çelen ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sırlarında Ata Caddesi Gaziosmanpaşa Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Ozan Çelen (21) yönetimindeki 05 LR 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan sürücü Ozan Çelen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde kurtarılmadı. Yaralanan Zafer Çelen ise Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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