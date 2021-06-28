Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
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Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Abdulkadir Otsay (55) yönetimindeki 34 DG 0424 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çamlıkaya köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Müzeyyen (50), çocukları Firdevs (10) ve Furkan Otsay (6) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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