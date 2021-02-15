Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
15.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:01
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi soncu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi soncu 4 kişi yaralandı.
Baturay Mutlu (19) yönetimindeki 60 EC 309 plakalı otomobil Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet Kağan Durmuş (20), Çetin Eren Çekici (17) ve Göktuğ Karaaslan (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu