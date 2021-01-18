Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı
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Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı

18.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:52
Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp, takla atarak devrilmesi sonucu 2 yaşındaki Zeynep Altınsoy hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp, takla atarak devrilmesi sonucu 2 yaşındaki Zeynep Altınsoy hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Altınsoy (36) yönetimindeki 60 ABA 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı, takla atarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Sevilay Altınsoy (36), çocukları Ahmet Emin (7) ve Zeynep Altınsoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Altınsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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