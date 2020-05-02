Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
02.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:54
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ozan Çelen'in (21) kullandığı 05 LR 878 plakalı otomobil, Zile-Ankara kara yolundaki üniversite kavşağında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan yaralı Zafer Çelen ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün üniversitede öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA