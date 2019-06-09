Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

TOKAT'ta yağmur nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Sivas karayolu üzeri Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine seyreden Seyit Elibol(47) yönetimindeki 60 HL 058 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye düştü. Otomobil sürücüsü ve oğlu Yesin Elibol(12) kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Kazada yaralanan ve arka koltukta sıkışan Melike(16), Hanife (22) ve Nur Elibol(45) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka kapısı açılarak çıkarıldı. Kazayı araç sürücüsü Seyit Elibol yara almadan atlatırken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA