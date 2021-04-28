Tokat'ta otomobil alev topuna döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta otomobil alev topuna döndü

Tokat'ta otomobil alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta, seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobilden sürücü canını son anda kurtardı.

Tokat'ta, seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobilden sürücü canını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesinde akaryakıt istasyonundan benzin alarak yola çıkan otomobilden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına park ederek inen Y.D., itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen LPG'li otomobil patlama riski nedeni ile korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Almus Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının otomobilin benzin hortumunun delinerek yakıt sızdırmasından kaynaklandığını tespit etti. Tofaş marka otomobilin bir süre önce satılması için galeriye bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

Tokat'ta otomobil alev topuna döndü
Tokat'ta otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta otomobil alev topuna döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:49:52. #1.16#

title