Tokat'ta "otizmi en iyi ben anlatırım" resim yarışması ödül töreni düzenlendi

Tokat'ta, "otizmi en iyi ben anlatırım" resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Tokat'ta, "otizmi en iyi ben anlatırım" resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Ozan Balcı, otizmli çocukların ailelerinin dertlerini dert edindiklerini söyledi.

Özel öğrenim gerektiren vatandaş ve çocukların her birinin ayrı bir değer olduğunu belirten Balcı, "Otizmli çocuklarla ilgili durumun farkındayız. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Elbette ki ilerlemenin gelişmenin sonu yok, daha çok şeyler yapmamız lazım." dedi.

Özel öğrenim için Tokat'ta yapılan işlere değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Tokat'a 50 milyonluk özel eğitim kurumları kuruyoruz. Bir tane Erbaa'ya özel eğitim anaokulu, bir tane Tokat'a özel eğitim anaokulu, bir tane özel eğitim okulu, otistik çocukları da ilgilendiriyor ve ortaokul, kampüs şeklinde, özel eğitim çocuklar kampüsü. Ayrıca özel eğitim çocukları için lise de kuruyoruz. Zaten Tokat bu konuda ayrıcalıklı. Görme, işitme engelli ortaokulu bile var. Bunun lisesi de sağlanmış olacak. Lise kısmı meslek edindirme olacak. Bu projeyi 1 yıl içinde bitirmiş olacağız. Yine belediye Başkanımızla Valilik olarak yürüttüğümüz çok güzel bir projemiz daha var. Ağır mental ve fiziksel engelli çocuklar için rehabilitasyon merkezi. Mayıs ayında temelini atacağız. Aktif yaşam merkezi oluşturuyoruz sosyal tesisleriyle birlikte. Engelli çocukların anneleri, babaları gün içinde işlerini yapabilmesi için çocuklarını oraya bırakacak. Çocuklar orada sosyal, kültürel aktivitelerde bulunacak. Ayrıca çocuk sevgi evleri sitesini yapacağız 50 dönümlük alanda. Türkiye'de örnek bir proje olacak."

Törende resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 196 eserin katıldığı yarışmada ilk üçe giren 6 esere de mansiyon ödülü verildi. Düzenlenen etkinlikte mavi balonlar uçurularak, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı sergi gezildi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu