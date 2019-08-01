Tokat'ta ot yangını

Tokat'ta havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Cemalettin Mahallesi'nin üst tarafından bulunan Hac Tepesinde yaşandı. Havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları zarar gördü.

Kaynak: DHA