Tokat'ta ormanlara giriş yasağı
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Tokat'ta ormanlara giriş yasağı

Tokat'ta ormanlara giriş yasağı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT Valiliği, ağustos ve eylül aylarında tescilli piknik ile mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmayı, gezmeyi, motorlu taşıt kullanmayı ve kamp yapmayı yasaklandı.

TOKAT Valiliği, ağustos ve eylül aylarında tescilli piknik ile mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmayı, gezmeyi, motorlu taşıt kullanmayı ve kamp yapmayı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki ormanların, halk tarafından yoğun olarak piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:  "1 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ilimiz genelinde anız ve bahçe artıkları toplanarak yakılması, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleriyle Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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