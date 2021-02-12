Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü; 50 dönüm alan kül oldu
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Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü; 50 dönüm alan kül oldu

12.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:53
Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü; 50 dönüm alan kül oldu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 7 saatte söndürülürken, 50 dönüm alan zarar gördü.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 7 saatte söndürülürken, 50 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara neden olan yangın, 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü; 50 dönüm alan kül oldu
Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü; 50 dönüm alan kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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