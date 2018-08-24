Tokat'ta Orman Yangını

Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çakmak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Reşadiye ve Niksar belediyelerine ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında bir dönümlük alan zarar gördü.