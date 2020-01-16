Tokat'ta operasyonda 51 parça tarihi eser ele geçirildi

16.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:12

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 51 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede H.G, Z.Ç. ve O.A'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 sikke, 9 taş obje, 2 kolye ucu, bir mühür, bir yüzük olmak üzere 51 parça eser ile bir ruhsatsız tabanca ve 25 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.G, Z.Ç. ve O.A. gözatına alındı.

Kaynak: AA