Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak
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Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

11.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:58
Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak

'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda , Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı, Zile ilçesinde ise tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki eğitime olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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