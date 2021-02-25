Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor
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Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

25.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:08
Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

TOKAT'taki okullarda, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

TOKAT'taki okullarda, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde belirli sınıflarda 1 Mart'ta yeniden yüz yüze eğitimin başlatılması planlanırken, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince kentteki okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi. Ekipler, kent merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki sınıfları dezenfekte etti. Çalışmaların, okulların açılacağı 1 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının il genelinde devam ettiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "15 Şubat'ta bazı kademeleri eğitim- öğretime başlatmıştık. 1 Mart'tan itibaren de 8'inci ve 12'nci sınıflarımızı yüz yüze eğitime başlatacağız. Okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Okullarımıza maskelerimizi gönderdik ve tüm tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde bunaldılar. Benim tüm vatandaşlardan ricam; temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı şekilde uysunlar, ellerini taşın altına koysunlar. Çocuklarımız gerçekten eğitim ve öğretimden uzun süre mahrum oldu" dedi.

Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Tokat'ta okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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