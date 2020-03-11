Tokat'ta, okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor Tokat'ta, okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyorTOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

Tokat'ta, okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

Ülkede ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Tokat'ta okullarda önlemler alınmaya başlandı. Kent merkezinde 3 okul, özel kıyafetler giyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği birimi görevlileri tarafından dezenfekte edildi. İl genelindeki tüm okulların dezenfekte edileceğini söyleyen İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Yayar, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz Cumhuriyet Anadolu ve Mesleki Teknik lisesi. Aynı zamanda kimya bölümümüz bulunması sebebiyle üretim yaparak okullarımızın ve sektörün ihtiyacı olan sıvı sabun, dezenfekten, çamaşır suyu ve türevlerinin imalatını öğrencilerimiz ile birlikte yapıyor. Şu anda ilimizde başlatmış olduğumuz çalışma ise, Çin'de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Çünkü bu kapsamda ülkemizin, Sağlık Bakanlığının almış olduğu yerinde ve hızlı kararlarla birlikte dünyada en az etkilenen ülkelerin başında geliyor Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sayın bakanımızın da öncülüğünde okullarımızda öğrencilerimizin elinin değdiği her yerin daha güvenli, daha sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Burada sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler bunların hepsinin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde okullarda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte öğrenci ve veli bilgilendirme çalışmaları bunun bir parçası olarak devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA