Tokat'ta okullar dezenfekte ediliyor Tokat'ta, koronavirüsten (Kovid-19) korunma kapsamında okullara dezenfekte yapılıyor.

Tokat'ta, koronavirüsten (Kovid-19) korunma kapsamında okullara dezenfekte yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından kentteki bazı okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Görevliler sınıfları, lavaboları, idari büroları ile okullardaki bütün alanları dezenfekte etti.

Yetkililer okullarda dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kaynak: AA