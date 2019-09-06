06.09.2019 17:32

Tokat'ta okul servisleri denetlendi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci servislerini denetleyerek, sürücüleri uyardı.

Kent merkezinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları Uzunburun Mevkisinde bulunan alanda trafik ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsurlar incelendi. Eksik donanımı bulunan araç sürücülere, okullar açılana kadar eksiklerini gidermeleri için süre verildi. Okulların açıldığı tarihten itibaren ise yapılacak denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanacağı belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, geçen eğitim ve öğretim yılında yapılan denetimlerde 776 sürücüye işlem yapıldığını, korsan taşımacılık yapan 13 aracın ise trafikten men edildiğini belirterek, Bir önceki eğitim yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrenci taşıdığı esnada kaza yapan servis aracımız bulunmuyor. Bu yılda inşallah böyle devam ederiz. Bir önceki yıl yaptığımız denetimlerde, servis araçları toplamda 6 bin 841 kez denetlendi. Bu denetleme sonucunda da 776 araç sürücüsüne, 113 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca bunun yanı sıra 13 araç korsan taşımacılıktan dolayı trafikten men edildi. Bu denetimlerimiz bu dönemde ağırlıklı olarak devam edecek. Bununla ilgili pazartesi günüden itibaren ek ekipler oluşturacağız. Aynı zaman da servis odaları başkanı ve üyelerinde desteği ile özellikle korsan taşımacılık yapan araçlar üzerine de ağırlık vereceğiz. Bununla ilgili olarak hem sürücülerimiz hem başkanımız ve diğer sürücülerimizin yardımcı olmasını istiyoruz. Hep beraber hareket edeceğiz. Güvenli bir trafik ortamı sağlamak ve çocuklarımızın güvenli bir taşıma sistemi oluşturmak amacıyla da hep beraber mücadele edeceğiz? dedi.

'RENKLİ CAMLAR 1 YIL İÇERİSİNDE NORMAL CAM HALİNE GETİRİLECEK

Trafikte renkli cam kullanan servis araçları konusunda yeni düzenlemelerin olduğunu kaydeden Bozkurt, Sürücülere 1 yıl süre verildi. Bu araçlarımız da fabrika çıkışı dahi olsa renkli camlar 1 yıl içerisinde normal cam haline getirilecek. Bunun amacı gerek çocuklarımızın aileleri tarafından güvenli takibinin sağlanması, gerek bizim kontroller esnasında, gerekse de ailenin dışarıdan baktığında çocuğunun güvenli bir şekilde görünür hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bunu 1 yıl içerisinde de tamamlayacağız. Servis araçlarımız tamamen beyaz cam olacak. Ayrıca araçlarda takip sistemi var. Bu takip sistemi, ailelere çocuklarının okuldan hareket etme saatini, hangi sokak arasında devam ettiğini ya da beklediğini, yolda olup olmadığını takip imkanı sunuyor. Buradaki amaç çocuklarımızın güvenli taşınmasıdır. Hem ailelerimiz rahat etsin hem de güvenli bir taşıma sistemi oluşturalım. Bu uygulamanın güvenlik açısında zorunluluğu var diye konuştu.

Kaynak: DHA