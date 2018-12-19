Tokat'ta Okul Önlerinde Denetim Yapıldı

Tokat'ta jandarma ekipleri, okul önü genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde, kamu düzenini, emniyet ve asayişi sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla eş zamanlı olarak okul önü genel asayiş ve trafik uygulaması düzenlendi.

Kent genelinde 35 uygulama noktasında, 22 park/bahçe, 22 metruk bina, 91 okul ve kurs önü, 74 umuma açık yer kontrolü yapıldı.

Jandarma unsurlarından 511 personel ile 2 özel eğitimli köpeğin katıldığı uygulamada, 3 bin 605 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, bunun sonucunda aranan 11 kişi yakalandı.

Uygulamada ayrıca 233'ü servis aracı, bin 464 araç kontrol edilerek, kural ihlali tespit edilen 9'u servis aracı 33 araca 8 bin 961 lira ceza yazıldı ve 12 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA