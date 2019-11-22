Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu
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Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu

Tokat'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.

22.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:58
Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu

'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Lisesinin bahçesinde düzenleme yapan belediye görevlileri, poşet içinde toprağa gömülmüş iki tabanca buldu.

İhbar üzerine okul bahçesine gelen polis ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Silahları incelenmek üzere emniyete götüren ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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