Tokat'ta öğretmenlerden sosyal mesafeli ve maskeli farkındalık yürüyüşü TOKAT'ta okul müdürleri ve öğretmenler, 'Okulları Birlikte Açıyoruz' etkinliği kapsamında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

TOKAT 'ta okul müdürleri ve öğretmenler, 'Okulları Birlikte Açıyoruz' etkinliği kapsamında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Okulları Birlikte Açıyoruz" etkinliği kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi. Tokat Valiliği önünde toplanan okul müdürleri ve öğretmenler, 'maskesiz çıkma, düzeni yıkma', 'virüsten kaçalım, okulları açalım' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğru, İl Emniyet Müdürü Vekili Musa Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Muratküçükali ve öğretmenler katıldı.

Farkındalık yürüyüşüne katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Ülkemizde bir pandemi süreci yaşanıyor. Koronaya karşıda canla başla bir mücadele veriyoruz. Bu konuda da toplum olarak duyarlılığımız çok yüksek. Bugün de bütün öğretmenlerimizle beraber koronaya karşı mücadele etmek ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda kamuoyu oluşturmak, duyarlılığı artırmak için öğretmenlerimiz bir araya geldiler. Bugün hep beraber arkadaşlarımız ile yürüdük. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız lazım. Yaşlılarımızı çocuklarımızı, toplumun tüm fertlerini korumamız lazım. Duyarlılık için buradayız" dedi. Öğretmenlerin öğrencileri özlediğini belirten Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, "Okulları açabilmemiz için sorumluluğa ortak olmamız lazım. Herkesin bu sorumluluğa ortak olması lazım. Okulları ancak birlikte açabiliriz. Okulları tekrar açabilmemiz için herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi lazım. Herkesin maskesini takması ve temizliğe dikkat etmesi lazım. Çocuklarımız okullarımızı çok özlediler. Öğretmenlerimiz de çocukları çok özlediler" diye konuştu.

Yürüyüş Hıdırlık Köprüsü'nde sona erdi.

- Tokat

Kaynak: DHA