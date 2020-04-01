Tokat'ta öğretmen-esnaf iş birliğiyle sağlıkçılar için siperlik üretiliyor Tokat'ta öğretmenler ile esnaf ve avukattan oluşan gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

Tokat'ta öğretmenler ile esnaf ve avukattan oluşan gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

Kendilerine Erbaa 3D Baskı ve Tasarım Gönüllüleri Grubu adını veren öğretmenler ile bir esnaf ve bir avukat bir araya gelerek 10 gündür sağlık çalışanları için yüz siperliği yapıyor.

Bereketli Ortaokulu Müdürü Resul Şahin, AA muhabirine, Erbaa ilçesi ve Reşadiye ilçesinin Bereketli beldesindeki öğretmenlerin sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

Sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ürettiklerini belirten Şahin, "7 öğretmen ile birer esnaf ve avukattan oluşan 9 kişilik ekip, kendimize ve kurumlarına ait 3D yazıcılarla evlerimizde gece gündüz yüz siperliği yapıp hastanelere teslim ediyoruz. Günde 60 civarında ürün çıkarıyoruz." dedi.

Bugüne kadar Tokat'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Manisa, Bitlis, Samsun ve Sivas'taki sağlık kurumlarına da siperliklerden gönderdiklerini dile getiren Şahin, kendilerine Erbaa Belediyesi, Bereketli Belediyesi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası ile bir kırtasiye ve bir firmanın destek verdiğini aktardı.

Kaynak: AA