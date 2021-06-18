Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı

TOKAT'ta, eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ile il genelinde 104 bin öğrenci karne aldı.

TOKAT'ta, eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ile il genelinde 104 bin öğrenci karne aldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, il merkezinde bulunan Melik Ahmet Gazi İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı. 104 bin öğrencinin bugün karne aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Uzun bir salgın sürecinden sonra okulda çocuklarımız tekrar arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. İnşallah salgın kısa sürede sona erer. Çocuklarımız okullarımızdan mahrum kalmazlar. Telafi eğitimlerimiz 2 Temmuz'a kadar devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz