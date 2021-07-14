Tokat'ta öğrenciler sokak hayvanlarını besliyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde telafi eğitimi kapsamında bir grup öğrenci, öğretmenlerin eşliğinde sokak hayvanlarını besliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde telafi eğitimi kapsamında bir grup öğrenci, öğretmenlerin eşliğinde sokak hayvanlarını besliyor.

Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle ülke genelinde uygulanmakta olan telafi eğitimi programı çerçevesinde "Telafi de bende varım programı" kapsamında Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, eğitim, sosyal sorumluluk, sosyal duygusal ve hayvan bakımı başlığı altında ilçedeki sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama takviyesi yapıyor.

İlçenin cadde ve sokaklarında belirli bölgelere mama bırakan öğrenciler, aynı zamanda sıcak havalardan etkilenen hayvanların su ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan