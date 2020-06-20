Tokat'ta öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle LGS sınavına girdi
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Tokat'ta öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle LGS sınavına girdi

TOKAT'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavına katılan 10 bin 681 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Tokat'ta öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle LGS sınavına girdi
20.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:35
TOKAT'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavına katılan 10 bin 681 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı. Sınavla birlikte sokağa çıkma yasağı da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav, bugün saat 09.00'da başladı. Sınav öncesi adaylar, okul girişindeki el dezenfektanlarını kullandıktan sonra sosyal mesafeye uyarak tek tek salonlara alındı. Öğrencilere ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. 10 kişi ile sınırlı tutulan sınıflarda da 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına göre adaylar sıralara yerleştirildi.Kentte doğuştan yürüme engelli olan Gamze Şengel, annesi Yeter Şengel ile birlikte okula geldi. Gamze, tekerlekli sandalyesiyle sınava girdi. Okul dışında çocuklarını bekleyen ailelerin ise genellikle sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. LGS sınavı ile birlikte sokağa çıkma yasağı da başladı.


- Tokat

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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