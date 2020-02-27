Tokat'ta öğrenciler Karagöz-Hacivat gölge oyununu izledi
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Tokat'ta öğrenciler Karagöz-Hacivat gölge oyununu izledi

Tokat'ın Artova ilçesinde Huzur-Güven Projesi kapsamında öğrencilere Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi.

27.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:14
Tokat'ta öğrenciler Karagöz-Hacivat gölge oyununu izledi

'ın ilçesinde Huzur-Güven Projesi kapsamında öğrencilere Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi.

İlçe Emniyet Amirliği organizesinde, Altınova Ortaokulu Konferans Salonu'nda tiyatro sanatçısı Kemal Atangür, çocuklara keyifli vakit geçirtti.

Etkinlikte öğrencilere çalışmak, sevgi-saygı konuları ve emniyet kemeri, yaya geçidi gibi genel trafik kuralları eğlenceli şekilde aktarıldı.

Kaynak: AA

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