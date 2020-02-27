Tokat'ta öğrenciler Karagöz-Hacivat gölge oyununu izledi
Tokat'ın Artova ilçesinde Huzur-Güven Projesi kapsamında öğrencilere Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi.
Tokat'ın Artova ilçesinde Huzur-Güven Projesi kapsamında öğrencilere Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi.
İlçe Emniyet Amirliği organizesinde, Altınova Ortaokulu Konferans Salonu'nda tiyatro sanatçısı Kemal Atangür, çocuklara keyifli vakit geçirtti.
Etkinlikte öğrencilere çalışmak, sevgi-saygı konuları ve emniyet kemeri, yaya geçidi gibi genel trafik kuralları eğlenceli şekilde aktarıldı.
Kaynak: AA