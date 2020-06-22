Tokat'ta öğrenciler ile 65 yaş ve üstüne 50 bin kitap
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Tokat'ta öğrenciler ile 65 yaş ve üstüne 50 bin kitap

TOKAT'ta, yaz tatiline giren öğrenciler ile 65 yaş ve üstü kişilere kargo ile kitap gönderme uygulaması başlatıldı.

Tokat'ta öğrenciler ile 65 yaş ve üstüne 50 bin kitap
22.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:18

TOKAT'ta, yaz tatiline giren öğrenciler ile 65 yaş ve üstü kişilere kargo ile kitap gönderme uygulaması başlatıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, proje ile toplamda 50 bin kitap hediye edeceklerini söyledi.

Tokat Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT iş birliği ile yaz tatiline giren öğrenciler ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların kitaplara daha kolay erişebilmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında kitap edinmek isteyenler, 'www.kitaptokat.gov.tr' adresinden adres bilgilerini girerek ya da 155 ve 156'yı arayarak kitap talep edebiliyor. Talep edilen kitaplar ise PTT kargo ile ücretsiz olarak adreslerine teslim ediliyor. Proje kapsamında Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve il protokolünün katılımıyla ilk kitaplar kargo ile gönderildi.

'KİTAPLAR EVLERİNE GİDECEK'Çocuklar için bu projeyi hazırladıklarını ve toplamda 50 bin kitabı dağıtacaklarını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kitaba dost bir idare olarak, kitabın başkenti Tokat dedik. Çocuklarımız çok mutlu olsunlar, kitaplarla buluşsunlar istedik. Şimdi de bir proje başlattık. Öğretmenlerimiz, İl Özel İdare kaynakları, Valilik kaynakları ile aldığımız kitapları öğretmenlerimiz seçtiler. Ana okulundan, lise son sınıfa kadar bütün çocuklarımızın tercihine uygun olan hatta 65 yaş üstü vatandaşlarımız için de uygun olan kitaplarımızı aldık. Yaklaşık 50 bin kitap aldık. Vefa Sosyal Destek Programı kapsamında, pandemi sürecinde evlerine, polis, askerlerimiz, öğretmenlerimiz kanalı ile göndermiştik. Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması da kalktı. Ama biz istiyoruz ki çocuklarımız yine kitapla buluşsunlar. Yeni sistem, Türkiye'nin hizmet kurumu PTT ile öğrencilerimiz internet üzerinden kitaplarını seçecekler. PTT aracılığı ile kitaplar evlerine gitmiş olacak. İnternet kullananlar internetten, interneti olmayanlar ise 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak tercih ettikleri kitabı isteyecekler. Bizde onları PTT kanalı ile evlerine göndermiş olacağız. Türkiye'de bir ilk, güzel bir şey oldu. Çocuklarımıza feda olsun. Ödünç olarak da değil onara hediye gönderiyoruz. Yaz tatillerinde Valilik olarak çocuklarımıza hediye olarak gönderiyoruz" dedi.

Tokat PTT Başmüdürü Muhterem Demir ise pandemi döneminde bu görevi üstlendiklerini ve çocukların istedikleri kitapları evlerine ulaştıracaklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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