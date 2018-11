Tokat'ta, "Öğrenci-öğretmen Bütün Okul Okuyoruz" Projesi

Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni öğretim yılında 'Öğrenci-Öğretmen Bütün Okul Okuyoruz' projesini hayata geçirerek kitap okuma seferberliği başlattı.

Tokat İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Köprülü, ülkemizde okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu, gençlere okuma alışkanlığı kazandırma noktasında okullara büyük iş düştüğünü kaydetti.

Tokat'ta hem sayısal hem eşit ağırlık hem de sözel eğitim veren tek okul olma özelliği taşıyan İmam Hatip Lisesi olarak her yıl LGS puanıyla sadece 90 erkek öğrenci aldıklarını ifade eden Köprülü, kitap okumaya ayrı bir özen gösterdiklerini ifade ederek, "Biz de okul olarak öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Öğrenci-Öğretmen Bütün Okul Okuyoruz' projesini hayata geçirdik. Amacımız, öğrencilerimize bir ömür boyu devam edecek kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumayı yeme, içme uyuma gibi hayatın olmazsa olmazı haline getirmektir. Ayrıca farkındalık oluşturmak için haftada bir saat bütün okulda kitap okuma saati yapıyoruz" dedi.

Köprülü, öğrencilerin dokuzar kişilik 10 gruba ayrıldığını belirterek, "Her grubun bir danışman öğretmeni bulunuyor. Danışman öğretmen aynı zamanda öğrencilerin her şeyiyle ilgileniyor, veli ve idareyle sürekli irtibat halinde öğrencileri takip ediyor, öğrencilere rehberlik yapıyor. Her danışman öğretmen ve danışmanlığını yaptığı öğrenci grubu 15 günde bir kitap bitiriyor. Her öğrencinin okuduğu kitaplardan notlar alacağı bir defteri bulunuyor. Her kitap bitiminde danışman öğretmen grubuyla toplantı yapıyor ve okunan kitabı değerlendiriyor. Değişik türlerden 15 takım kitap oluşturuldu. Bu 15 kitap yıl sonuna kadar dönüşümlü olarak bütün gruplar tarafından okunacak. 15 günde bir kitap değişimi yapılıyor. Öğrenciler okudukları kitaplardan soru hazırlayacak. Oluşturulan bu soru havuzundan seçilen sorularla yıl sonunda öğrenciler arasında ödüllü bir yarışma düzenlenecek. Projenin nihai hedefi öğrencilerin okulu bitirinceye kadar okuma alışkanlığı kazanmasını ve 100 seçme kitabı okumasını sağlamaktır" diye konuştu. - TOKAT