Tokat'ta ödüllü müzik yarışması
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Tokat'ta ödüllü müzik yarışması

22.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Tokat'ta ödüllü müzik yarışması

Tokat Valiliği koordinesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde hayata geçirilen "Müzik Tokat Projesi" kapsamında ödüllü müzik yarışması düzenlendi.

Tokat Valiliği koordinesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde hayata geçirilen "Müzik Tokat Projesi" kapsamında ödüllü müzik yarışması düzenlendi.

Başvuruların başladığı yarışmada dereceye giren yarışmacıların dışında Eğitim Tokat TV Youtube kanalında yayınlanacak olan videoları ile 10 bin izlenmeye ulaşan ve 2 bin beğeniyi aşan yarışmacılar da sürpriz hediyeler almaya hak kazanacak.

Yarışma 7-12 yaş grubu, 13-17 yaş grubu ve 18 yaş üstü kategorilerinde yapılacak. 7-12 yaş grubu katılımcıların sonuçları 22 Nisan tarihinde, 13-17 yaş grubu ve 18 yaş üstü katılımcıların sonuçları ise 18 Mayıs tarihinde açıklanacak. Yarışma, 22 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında sonuçlanacak ve dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

Adaylar, Tokat türkü söylüyor ödüllü müzik yarışmasına 22 Nisan 2021 saat 23.59'a kadar başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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