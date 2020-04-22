Tokat'ta nisan karı TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Niksar'a 17 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası ve Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının son günlerinde yağan karla bölge, kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: DHA