Tokat'ta nisan karı
TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.
22.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:27
TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Niksar'a 17 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası ve Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının son günlerinde yağan karla bölge, kısa sürede beyaza büründü.
Kaynak: DHA