Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu
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Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu Tokat'ta, Nisan ayıda yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta, Nisan ayıda yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevki ile Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Sivas istikametin giden ağır tonajlı araçlar Geyraz mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bekletildi. Kara yolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından araçların yola çıkmasına izin verildi.

Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar

Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar manzarasını kaçırmadı. Çamlıbel tepesinde araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekindi. Sivas'a giderken hem temiz hava almak için hem de fotoğraf çekinmek için durduklarını ifade eden Muhlis Miktan, Nisan ayında yağan karın doyumsuz manzaralar oluşturduğunu söyledi. Şura Miktan ise manzarayı kaçırmak istemediklerini belirterek, "Uzun zamandır Nisan ayında kar yağışı görmüyordum. Babam alışkın ama bana değişik geldi" diye konuştu.

Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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