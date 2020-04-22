Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışıTOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
22.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:03
Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı
TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Niksar'a 17 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası'na ve Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Kar yağışı sonrasında yaylalar beyaza büründü.
Kaynak: DHA