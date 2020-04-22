Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı Tokat'ta Nisan ayında kar yağışıTOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı

TOKAT'ın Niksar ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Niksar'a 17 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası'na ve Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Kar yağışı sonrasında yaylalar beyaza büründü.

Kaynak: DHA