06.09.2019 13:26

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları, nesli tükenmekte olan balaban kuşu buldu. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Zile ilçesinde, Devlet Demiryolları (TCDD) Zile Araç Bakım Depo Şefliğinde Müdür olarak görev yapan Serdal Deniz (35), iş yerinin çevresinde bulunan çalılıklardan kuş sesi geldiğini fark etti. Arkadaşları ile birlikte çalılık içindeki kuşu çıkaran Deniz, hayvanın sağ ayağından hafif şekilde yaralı olduğunu fark etti. İlçede bulunan veteriner Hekim Mustafa Başal'a götürerek tedavisi yaptıran Deniz, 'Balaban' cinsi olduğunu öğrendiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kentte aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı ile de ilgilenen Serdal Deniz, Kuşu gece zor olsa da hemen çalılıkların arasından çıkardık. Veteriner hekime Mustafa Başal'a tedavisini yaptırıp, hemen Doğa Koruma Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek hayvanı sağ salim teslim ettik. Biz fotoğrafçılar olarak tetiğe değil deklanşöre basıyoruz. Öldürmek yerine yaşatıyoruz, mutluyuz, gururluyuz dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alınan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA