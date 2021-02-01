Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının 5'inin karantinası bitti
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Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının 5'inin karantinası bitti

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51
Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının 5'inin karantinası bitti

TOKAT'ta, mutasyonlu koronavirüs taşıyan 10 hastadan 5'nin karantina süresi tamamlandı.

TOKAT'ta, mutasyonlu koronavirüs taşıyan 10 hastadan 5'nin karantina süresi tamamlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 11 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların 5'inin karantina süresi tamamlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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