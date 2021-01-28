Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumu iyi
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Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumu iyi

28.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:57
Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumu iyi

TOKAT'ta, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin evlerindeki izole süreci devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TOKAT'ta, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin evlerindeki izole süreci devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 7 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavilerinin normal olarak sürdürüldüğü belirtildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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