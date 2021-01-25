Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarından 1'inde il dışı bağlantısı belirlendi
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Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarından 1'inde il dışı bağlantısı belirlendi

25.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:34
Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarından 1'inde il dışı bağlantısı belirlendi

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalardan sadece 1'nin il dışı bağlantısı olduğu tespit edildi.

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalardan sadece 1'nin il dışı bağlantısı olduğu tespit edildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 4 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Tedavileri normal seyrinde süren hastalarda herhangi anormal bir duruma rastlanmadığı öğrenildi. Yurt dışı bağlantısına rastlanmayan hastalardan sadece 1'inin şehir dışıyla bağlantısı bulunduğu belirlendi. Hastalar ve yakınlarına yönelik yapılan araştırmalarda yurt dışı bağlantısı tespit edilemezken, sadece 1 hastanın il dışı bağlantısı olduğu öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, paniğe neden olacak bir durum olmadığını bildirdi. 

Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarından 1'inde il dışı bağlantısı belirlendi
Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarından 1'inde il dışı bağlantısı belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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