Tokat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 3 Yaralı

Tokat'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar adayı Murat D. ile Mesut B. ve Mehmet B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA