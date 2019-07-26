Tokat'ta muhtarlara eğitim verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Valilik denetiminde İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm muhtarlara Halk Eğitim Merkezinde eğitim semineri verildi.

İl İdare ve Denetim Müdürü Orhan Yaylı tarafından verilen seminerde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda seçilen muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Kaynak: AA