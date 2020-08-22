Tokat'ta muhtar vatandaşların desteğiyle taziye ve sosyal hizmet aracı aldı Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde mahalle muhtarı yardımseverlerin desteğiyle taziye ve sosyal hizmet aracı aldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde mahalle muhtarı yardımseverlerin desteğiyle taziye ve sosyal hizmet aracı aldı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhtarı Salih Çınar, aracın hizmete sunulduğunu belirtti.

Aracın talep üzerine, yardımsever vatandaşların desteği ile alındığını belirten Çınar, "Yardımsever vatandaşlarımızın desteğini aldıktan sonra araştırma yaparak Kayseri'ye gidip aracımızın siparişini verdik ve kısa bir sürede de aracı teslim aldık. Araç kapasitesi 50 kişi. Özellikle kış mevsimlerinin sert geçmesinden dolayı böyle bir araca ihtiyacımız vardı. İhtiyacı olan vatandaşlarımız telefonla bize ulaşabilirler. Aracımızın sadece cenaze taziye işlerinde değil toplantı, küçük etkinlikler için sosyal hizmet aracı olduğu için her türlü hizmete açıktır. İçinde küçük bir mutfak, ısıtıcı, klima, ses sistemi, iç ve dış aydınlatmalar gibi birçok özellik vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA