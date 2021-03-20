Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
20.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:09
Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan M. idaresindeki 16 SRK 17 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta bisiklet kullanan Şehri Kayabaş'a (71) çarptı.
Kazada Kayabaş yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İbrahim B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız