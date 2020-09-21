Tokat'ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
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Tokat'ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 33 motosiklet sürücüsüne toplam 31 bin 295 lira para cezası yazıldı.

Tokat'ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
21.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:57

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 33 motosiklet sürücüsüne toplam 31 bin 295 lira para cezası yazıldı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde denetimler yoğunlaştırıldı. İlçede son aylarda şehir içi trafiğinde büyük bir sorun haline gelen, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine karşı başlatılan trafik uygulamalarında ceza yağdı. Son bir hafta içinde yapılan denetimlerde; ehliyetsiz motosiklet kullanan 4 sürücüye toplam 9.892 TL, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan 10 sürücüye toplam 12.270 TL, muayenesiz motosiklet kullanan 6 sürücüye toplam 1.728 TL, sigortasız motosiklet kullanan 4 sürücüye 528 TL, ehliyetinin alınmasına rağmen motosiklet kullanan 2 sürücüye toplam 4.946 TL, yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren 3 araç sürücüsüne toplamda 396 TL, dur ihtarına uymayan 2 araç sürücüsüne toplam 576 TL, tescilsiz motosiklet kullanan 1 sürücüye 288 TL, plakasız motosiklet kullanan 1 sürücüye 505 TL olmak üzere; toplam 33 motosiklet sürücüsüne 31.295 TL idari para cezası uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamanın günün farklı saatlerinde belli noktalarda devam edeceği, kurallara uymayan sürücülerin 155 polis imdat hattına bildirilmesinin denetleme görevlerini kolaylaştıracağını belirtildi. Ayrıca halen mobese kameraları üzerinden kurallara uymayan diğer araç sürücülerinin de plakalarına cezai işlemlerin devam ettiği bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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