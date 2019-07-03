Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Alıçözü köyünde, 4 şüphelinin, mısır tarlasına Hint keneviri ektiği bilgisini aldı. Yapılan kontrolde tarlalarda bin 576 kök Hint keneviri tespit edildi.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, bin 174 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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