Tokat'ta MHP'nin değerlendime ve vizyon toplantısı gerçekleştirildi

09.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:52

Tokat'ta MHP'nin kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla 2019 değerlendirme ve 2020 vizyon toplantısı yapıldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin'in açılış konuşmasının ardından MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut başkanlığında divan oluşturuldu.

Bulut yaptığı konuşmada, "MHP, asırlarca üç kıtada hüküm sürmüş milletimizin 21. yüzyıl yürüyüşünde milli diriliş ve milli uyanışın sembolü haline geldi. 51 yıllık Türk siyasetinde ülkemizden ve Türk milletinden yana duruş belirten partimizin kurucu Genel Başkanı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz, partimizin kurucular kurulu, teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış ve isimlerini buradan tek tek sayamayacağımız tüm partililerimizi, ülküdaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, dualarla yad ediyoruz." dedi.

MHP'nin bu toprakların dengesi ve siyasi yörüngesi olduğunu ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Biz 'Cumhur İttifakı sarsılmamalıdır' dedikçe bazıları rahatsız oluyor. Değerli arkadaşlar bu noktada bir tarafta milletin üzerine türlü türlü oyunlar, MHP'yi eleştirme arzusuyla bu olmadı darbe girişimi ile bir şekilde bu ittifakı eline almaya çalışan Fetullahçı ve küreselci çete, bir tarafta da 'Ne pahasına olursa olsun size bu memleketi teslim etmeyeceğiz' diyenler...Anadolu'nun birliği ve beraberliği selameti için bu ittifakı yaşatmak mecburiyetindeyiz."

Milletvekili Bulut, partililerden davalarına sahip çıkmalarını isteyerek şunları kaydetti:

"FETÖ ve PKK'lıları tüm dünya misafir ediyor. Sizin gibi tertemiz Anadolu insanının Edirne Kapıkule'den sonra gidebileceği hiçbir yer yok. Bu vatan coğrafyasını ya ayakta tutacaksınız ya sahip çıkacaksınız, ecdadınızın yaptığı fedakarlığın onda birini yapacaksınız. Savaşmayacaksınız, fikren savaşacak her önüne gelene, 'Ben MHP'li olarak doğru yerde duruyorum, benim duruşumdan PKK rahatsızsa, FETÖ rahatsızsa, Kandil rahatsızsa demek ki şeytana bakın, nasıl doğru yerde durduğumu ben biliyorum kimseyle rakip olmaya ihtiyacım yok' diye haykırmaya çalışacaksınız. Savaş günümüz şartlarında bu şekilde yapılıyor."

Bulut'un konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, ilçe ve belde teşkilatlarının kademelerinde görevli partililer, belediye başkanları, il ve belediye genel meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA