Tokat'ta mezrada uygulanan karantina sonlandırıldı
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mezrada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
23.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:57
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mezrada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Ulaş köyü Keller mezrasına 8 Temmuz'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.
Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine mezradaki karantina sona erdirildi.
Kaynak: AA