Tokat'ta mezrada uygulanan karantina sonlandırıldı Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mezrada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mezrada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Ulaş köyü Keller mezrasına 8 Temmuz'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine mezradaki karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA