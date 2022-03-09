Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü - Haberler

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Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

Tokat'ta metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Horuç Mahallesinde uzun süredir boş durumda bulunan iki katlı ahşap evin ön cephesindeki duvarı çöktü. Çökmenin etkisi ile birlikte yolu ağaç ve moloz yığınları kapattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada enkaz altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çakışmanın ardında bir süre ulaşıma kapanan yol trafiğe açıldı. - TOKAT

Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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