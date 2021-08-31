2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TOKAT'ta, 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cemalettin Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü
2 katlı metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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