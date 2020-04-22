Tokat'ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm
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Tokat'ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

Tokat Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele seferberliği kapsamında maske ve eldiven atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla şehrin dört bir yanına özel atık kutuları yerleştirildiTokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkanlık binası önünde teknik ekibiyle birlikte...

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:48
Tokat'ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

Tokat Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele seferberliği kapsamında maske ve eldiven atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla şehrin dört bir yanına özel atık kutuları yerleştirildi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkanlık binası önünde teknik ekibiyle birlikte atık kutularla ilgili açıklamalarda bulundu. Eldiven ve maske atıklarının çöp kutularına, çöp konteynerlerine atılmaması gerektiğini belirten Başkan Eroğlu, atık maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak da değerlendirildiğini kaydetti. Başkan Eroğlu; "Özellikle maske kullandıktan sonra bu maskelerin geri dönüşümüne, çevreye zarar vermemesine dikkat etmek gerekiyor. Belediye olarak şehrimizin her bölgesine monte edeceğimiz, atık maske, eldiven ve tek kullanımlık kıyafet kutuları ile kullanılmayan atık hale gelen maskeleri çöplere değil, bu kutulara atmanızı istirham ediyoruz. Normal çöplere bu maskeleri, eldivenleri atmayın. Atma ihtiyacı hissettiğinizde evinizdeki çöplere atmadan, muhafaza ettikten sonra bu kutulara atabilirsiniz. Ekiplerimiz tarafından bu atıkları güvenli bir şekilde imha ederek şehrimiz ve insanımız için zararlı hale gelmesini önleyeceğiz" dedi.

Zabıta ekipleri fırınları denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Tokat'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi. Yapılan denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Eroğlu, "Ramazan soframızın olmazsa olmazı pide ve tatlıdır. Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda hijyen kurallarına en üst düzeyde dikkat etmeliyiz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın gerek pide fırınlarında, gerekse tatlı üretimi yapan yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbir ve kontrollerimizi artırdık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Esnaf kardeşlerimizden de istirhamım, kendilerine tebliğ edilen genelge kurallarına harfiyen uymalarıdır. Ayrıca Belediyemizce üretim ruhsatı bulunmayan esnaf kardeşlerimizin de bu konuda adli bir vaka ile karşılaşmamaları için faaliyet izni almadan kesinlikle üretim yapmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Eroğlu, ayrıca pide fırınları iftardan iki saat önce tüm faaliyetlerini sona erdirecek olduğuna dikkat çekerek, "Esnaflarımızın işlerini, vatandaşlarımızın da pide alımlarını bu saate göre ayarlamaları gerekmektedir. Zabıta ekiplerimiz, Emniyet Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde Ramazan boyunca bu denetimlerini sürdüreceklerdir. Tüm hemşerimize sağlıklı, sıhhatli Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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