Tokat'ta Mart karı ticari ürünlere zarar vermedi
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel

Tokat'ta Mart karı ticari ürünlere zarar vermedi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, Tokat'ta yağan Mart karının ticari ürünlere zarar vermediğini belirtti.

19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:26
Tokat'ta Mart karı ticari ürünlere zarar vermedi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, Tokat'ta yağan Mart karının ticari ürünlere zarar vermediğini belirtti.

Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle çiçek açan erik, kiraz ve badem ağaçları kar altında kaldı. Bu durum vatandaşları endişelendirirken uzmanlar hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmediği sürece kar yağışının çiçekleri etkilemeyeceğini kaydetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, Orta Anadolu'da meyve ağaçlarında çiçeklerin açması, kar yağmasının mevsim itibariyle normal olduğunu kaydetti. Bu kuşakta Nisan ayına kadar ilkbahar geç zirai donlarının beklendiğinin altını çizen Gerçekçioğlu, "Bunu bilen üreticiler bu kuşakta olduğu için bazı erik çeşitleri dışında erken çiçek açan badem ve kaysı gibi meyve türleri ticari ürün olarak yetiştirmezler. Şuanda yağan kar eğer erimeye başladıktan sonra eksi değerlere düşerek 4-5 saat seyrederse zarar görür. Ama dediğimiz gibi bu ürünler Tokat ve civarındaki iller için ticari bir ürün değil. Yani vatandaşların bahçesinde birkaç tane süs bitkisi olarak bulundurulan meyveler olduğu için bu da zaten beklendiği için normal. Dolayısı ile çok zayiatta olsa ticari bir ürün olmadığı için bir zararı yok" diye konuştu.

Kar yağışı sevindirmedi

Bir işletme çalışanı Ayşe Zabun ise kar yağışının tadını insanların korana virüs nedeniyle çıkaramadığını ifade ederek, "Çok güzel bir manzara aslında ama çiftçileri için üzücü de bir manzara. Bu hastalıktan dolayı herkes üzgün, mutluluğunu yaşayamıyor. Diğer günler olsa kar yağmasını bekliyorduk. Ama şimdi çiçekleri kar altında görünce ayrı bir hüzün yaşıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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