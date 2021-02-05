Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı
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Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı

05.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:46

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mahalle sakinleri, su sorunlarının çözülmesi nedeniyle kurban kesti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mahalle sakinleri, su sorunlarının çözülmesi nedeniyle kurban kesti.

Bölücek köyü, 2005'te ismi "Yenimahalle" olarak değiştirilerek mahalleye dönüştürüldü. Köye bağlı Dereçiftlik mezrası da mahalleye dahil edildi.

Bölgede uzun yıllardır su sıkıntısı yaşanması üzerine, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu sondaj kuyusu açıldı. Sondajın ardından su, yaklaşık 3 bin 500 metrelik hatla Dereçiftlik'teki depoya ulaştırıldı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, su sorunu çözülen Dereçiftlik'i ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüştü.

Karagöl, gazetecilere, Dereçiftlik bölgesinin belki de 70-80 yıldır içme suyu sorunu yaşadığını söyledi.

Bölgedeki su sorununu çözdüklerini dile getiren Karagöl, "Biz verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz, onlar suyun akmasından dolayı mutlu. Tabii ki diğer eksikliler de var, inşallah bu sözümüzü tuttuğumuz gibi diğer eksiklikleri de tamamlayacağız. Vatana, millete, mahallemize, mezramıza hayırlı olsun." dedi.

Mahalle muhtarı Necmi Tombul ise verilen hizmetten dolayı Karagöl ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Vatandaşlar da uzun yıllardır devam eden su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı.

Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı
Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı
Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı
Mahalle sakinleri, su sorununun çözülmesini kurban keserek kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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