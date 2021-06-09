Tokat'ta maden ocağında üzerine kalas parçaları düşen işçi öldü
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Tokat'ta maden ocağında üzerine kalas parçaları düşen işçi öldü

Tokat'ta maden ocağında üzerine kalas parçaları düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Turhal ilçesinde maden ocağında üzerine kalas parçaları düşen işçi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde maden ocağında üzerine kalas parçaları düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elalmış Mahallesi Yavşan mevkisindeki antimon maden ocağında çalışan Sadık Kütük'ün üstüne kalas parçaları düştü.

Yaralanan Kütük, 112 Acil Servis ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kütük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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